سامي الجميل: لبنان السلام سينتصرعلى لبنان الحرب لأنها إرادة الأحرار

أكد رئيس حزب "الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​سامي الجميل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه " مهما حاولوا، لن يأخذوا الناس الى ملعبهم وسينتصر لبنان السلام على لبنان الحرب لأنها إرادة الأحرار، مشوار اللبنانيين ببناء دولة حرّة ديمقراطية وحضارية لن يتوقف ولن ينجرّوا الى منطق قرّروا أن يدفنوه".

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