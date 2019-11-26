زاسبكين: لا نرحب بخطوات الحراك التي تؤدي لتوتير الأجواء كقطع الطرقات

اكد ​السفير الروسي​ في ​لبنان​ ​ألكسندر زاسبكين​ ان الموقف الروسي لا يرحب بخطوات الحراك التي تؤدي إلى توتير الأجواء ك​قطع الطرقات​، مشددا على أننا "ندرك تماما ما هو الدور الخارجي الذي يمكن ل​روسيا​ القيام به والذي لا يمكنها القيام به، ونحن نتواصل سياسيا مع الجميع في لبنان ولكننا لا نتدخل سياسيا لدى احد، واذا لم يتم التعجيل ب​تشكيل الحكومة​ فستزداد المشاكل".

واضاف في حديث تلفزيوني: "ان لا اتحدث عن أي أمر غير رسمي يتعلق بمسائل متعلقة ب​الغاز​ او ​النفط​ او غيره ونحن لا نريد في هذا المجال سوى منافسة عادلة مع الجميع، سواء مشاريع نفطية في لبنان او مشاريع كهربائية فبكل تاكيد نحن سنشارك، ولكننا نقف على مسافة واحدة من الجميع في لبنان".