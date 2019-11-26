وهاب: "الحريري بس شاف في توجه ببهيج طبارة فلّت زعران الطرقات"

لفت رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "منذ أيام ونحن ننبه الى ضرورة وقف عصابات ​قطع الطرق​ ومنعهم من ممارسة هذا الأمر لا أعرف لماذا تسمح ​الأجهزة الأمنية​ بذلك هل ينتظرون إنطلاق شرارة الفتنة ؟ نحن أمام فتنة كبيرة لعن الله من أيقظها والرحمة لشهيدي ​الجية​ حمى الله ​لبنان​ وشعبه".

وفي تصريح ثان، اعتبر وهاب أنه "رح يطير البلد وعمنتحاشى نحكي. يعني معقول كل ما انطرح إسم بيولع رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري الشارع تا يسقطو، الليلة بس شاف في توجه ببهيج طبارة فلت زعران الطرقات تقطع طرقات عيب بقا يا أخي بعدها بعينك رجاع بلا شروط الأميركان أو حل عنا تا يصير في حكومة".