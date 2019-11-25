جماهير الريال لنيمار: "اذهب إلى برشلونة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصل نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، مع بعثة فريقه لخوض مواجهة ريال مدريد، الثلاثاء، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكان في استقبال بعثة البي أس جي عدد من الجماهير المدريدية، التي قامت بترديد العديد من الهتافات، ووجهوا رسالة إلى نيمار: "اذهب إلى برشلونة".

وارتبط اسم نيمار خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية بالرحيل عن صفوف نادي العاصمة الفرنسية، والعودة إلى الدوري الإسباني، حيث تردد اسمه بين القطبين ريال مدريد وبرشلونة، لكنه فشل في العودة لليغا واستمر مع فريقه.

وغاب نيمار عن مواجهة الذهاب في معقل البي أس جي "حديقة الأمراء"، حين فاز زملائه بثلاثية نظيفة، لكنه جاهزًا لموقعة "سانتياغو برنابيو".