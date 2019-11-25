سوريا: فريق طبي روسي يصل الشمال .. والجيش يتابع تقدمه

دمشق ـ الخليج 365 ـ عواصم ـ وكالات: وصل فريق طبي من الوحدة الأولى الخاصة التابعة للقوات الروسية، إلى قاعدة الشرطة العسكرية الروسية بالقرب من عين العرب شمال سوريا. ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية عن الطبيب الجراح سيرجي بونوماريف، قوله للصحفيين أمس: “هناك أمراض مزمنة وحادة وحالات صعبة، نحن مستعدون للعمل هنا حتى النهاية، ستصل الوحدة الطبية بكامل قوتها بعد فترة، أعتقد أننا سنكون قادرين على الكشف على حوالي 100 شخص يوميا”. وقد تم نقل الفريق الطبي والمعدات والأدوية على متن مروحية من طراز “مي-8″، ونشر أول نقطة طبية مزودة بالأدوية والحاجات اللازمة بالإضافة إلى أجهزة فحص متطورة لعمل الأطباء، بعد ثلاث ساعات فقط من وصول الفريق الطبي، بحسب “سبوتنيك”.

ميدانيا، تابع الجيش السوري تقدمه على محور ريف إدلب الجنوبي الشرقي، لتسيطر على بلدة “الزرزور”، وذلك بعد ساعات قليلة من سيطرتها على بلدة أم “الخلاخيل”. وتمكنت وحدات الجيش السوري من السيطرة على “الزرزور” إلى الغرب من بلدة أم الخلاخيل إلى الشرق بنحو 20 كيلومترا من مدينة معرة النعمان التي يمر فيها الطريق الدولي (حلب- حماة). بحسب وكالة سانا السورية الرسمية.