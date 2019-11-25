لبنان: طرق لا تزال مغلقة ودعوات لإضراب وعصيان

بيروت ـ وكالات: استيقظ اللبنانيون صباح أمس على إغلاق لعدد من الطرق في عدة مناطق من لبنان. وفيما تمكنت الأجهزة اللبنانية من فتح طريق رئيسي في بيروت، استمر إغلاق عدد من الطرق في شمال لبنان والبقاع وفي العاصمة. ويواصل اللبنانيون لليوم الأربعين، احتجاجاتهم المطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط والعمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للإضراب العام وإقفال الطرق في مختلف المناطق اللبنانية بمناسبة “أربعينية الحراك”، وكذلك تصاعدت دعوات من ساحة الشهداء عبر مكبرات الصوت للعصيان المدني. ووفقا لصحيفة “الجمهورية” اللبنانية فقد صدر بيان عن الحراك في طرابلس وعكار وصيدا ومناطق أخرى طلب من اللبنانيين في مختلف مناطقهم إغلاق كل مؤسسات الصيارفة وأن يكون صباح الاثنين “يوم غضب، وإقفال لكل المؤسسات حتى تأليف حكومة اختصاصيين”. وعلى وقع هذه الدعوات، بدأ ليلا إقفال الطرق في عدد كبير من المناطق.

أظهر بث مباشر على محطات تلفزيونية لبنانية اشتباكات بين متظاهرين معارضين للحكومة ومؤيدين لـ”حزب الله” وحركة “أمل” بالعاصمة اللبنانية بيروت صباح امس وذلك بعدما زاد التوتر بين الطرفين عندما أغلق المتظاهرون جسرا رئيسيا بوسط المدينة.

ويشهد لبنان احتجاجات مناوئة للحكومة منذ خمسة أسابيع أججها الغضب من انتشار فساد بين السياسيين الذين يحكمون لبنان على أسس طائفية منذ عقود. ويرغب المتظاهرون في إبعاد الطبقة الحاكمة برمتها عن السلطة.

وذكر الدفاع المدني اللبناني على حسابه بموقع تويتر أنه قدم إسعافات أولية لخمسة أفراد عانوا من “إصابات مختلفة”.

على الصعيد السياسي، ما زال الجمود يسيطر على حركة الاتصالات بين الأطراف اللبنانية المختلفة، مع إصرار كل طرف على موقفه من الصيغة الحكومية.