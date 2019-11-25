وزاري عربي يبحث انتهاكات الاحتلال ومواقف أميركا بشأن الاستيطان بمشاركة السلطنة

القاهرة ـ وكالات:
عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أمس دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة وزير الخارجية العراقي محمد على الحكيم وذلك بناء على طلب دولة فلسطين لبحث ” التطور الخطير لموقف الإدارة الأميركية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 . وتشارك السلطنة في اعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة المكرم د. على بن احمد العيسائي عضو مجلس الدولة.
ناقش الاجتماع مذكرة شارحة تقدمت بها الأمانة العامة للجامعة العربية بآخر مستجدات ملف الاستيطان ومشروع القرار المقدم من الجانب الفلسطيني بهذا الشأن، كما نظر المجلس في الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها عربيا للتعامل مع الإعلان الأميركي.
من جانبه، قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الإدارة الأميركية أنهت دور واشنطن كوسيط في مفاوضات السلام الفلسطينية. وأشار أبو الغيط في كلمته، خلال الاجتماع: “الإدارة الأميركية جاءت بصفقة لإنهاء الصراع وإحلال السلام، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بينما نحن لم نر منهم إلا تماهيا مع المساعي الإسرائيلية”. وتابع: “الاستخفاف بالمبادئ القانونية، ستضرب ما تبقى من شرعية أخلاقية للجانب الأميركي في الملف الفلسطيني”. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية: “السياسة الداخلية لأي دولة لا تصنع القانون، والقانون يقول إن الاستيطان ومهما طال به الأمد، غير شرعي وإلى زوال”. بدوره قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن الإدارة الأميركية، اتخذت تسعة قرارات ضد الشعب الفلسطيني وقضيته، داعيا لتنسيق المواقف العربية للرد على الإعلان الأميركي بقانونية الاستيطان الإسرائيلي. وخلال كلمة له في الاجتماع أكد المالكي أن موقف الإدارة الأميركية الحالية بشأن الاستيطان يتناقض مع مواقف الإدارات السابقة، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد على الانحياز الأعمى غير المسبوق لإسرائيل.
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