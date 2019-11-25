أطباء: أسانج معرض للموت في السجن

لندن ـ د ب أ: طلب أكثر من 60 طبيبا توفير العلاج الطبي بشكل عاجل لجوليان أسانج، مؤسسة موقع ويكيليكس للتسريبات السياسية، السجين في بريطانيا حاليا، وفقا لتقارير إعلامية البريطانية. وجاء في رسالة تم إرسالها إلى وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنه يجب نقل أسانج “48 عاما” إلى المستشفى لتلقي العلاج وإلا فإنه يحتمل أن يموت في السجن، وفقا لوكالة “برس أسوسيشن” ووسائل إعلام أخرى أمس الاثنين. وذكرت الرسالة أنه يجب التحقق من الحالة البدنية والعقلية لأسانج بواسطة خبراء. وقال الأطباء إن صحته تدهورت بسرعة في السجن. ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن الرسالة أنه “في حالة عدم إجراء مثل هذا التقييم والعلاج بشكل عاجل، فإن لدينا مخاوف حقيقية، وفقا للشواهد الحالية، من أن السيد أسانج قد يموت في السجن”. ووقع الرسالة التي نشرتها صحيفة الجارديان ووسائل إعلام أخرى، أطباء من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا والسويد وإيطاليا وألمانيا وسريلانكا وبولندا.

وكتب الأطباء: “الوضع الطبي مُلح. لا يوجد وقت نضيعه”.وذكرت الجارديان أن الأطباء استندوا في شهاداتهم على مظهر أسانج في أكتوبر الماضي في محكمة بلندن وعلى تقرير صادر عن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب نيلز ميلزر. وكان قد قال إن أسانج بدت عليه علامات نموذجية تدل على “التعذيب النفسي”.