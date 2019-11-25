بكين تأمل في تعاون أميركي بالمحادثات التجارية

بكين ـ رويترز: قالت وزارة الخارجية الصينية امس إنها تأمل في أن تعمل الولايات المتحدة مع بكين على أساس المساواة والاحترام المتبادل فيما يتعلق بالمفاوضات التجارية الثنائية الجارية. أدلى بتلك التصريحات قنج شوانج المتحدث باسم الوزارة خلال إفادته الصحفية اليومية، ليؤكد على موقف بكين القائم بشأن المفاوضات التجارية. وأضاف المتحدث أنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن إساءة استخدام مفهوم الأمن القومي وإساءة معاملة الشركات الصينية بعد تصنيفها شركتي هواوي وزد.تي.آي العاملتين في مجال التكنولوجيا بأنهما تشكلان خطرا على الأمن القومي. وصوتت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية يوم الجمعة بالإجماع على تصنيف الشركتين الصينيتين بأنهما تشكلان خطرا على الأمن القومي، مما يمنع عملاءهما من شركات الاتصالات الأمريكية العاملة في المناطق النائية من الاستفادة من صندوق حكومي قيمته 8.5 مليار دولار لشراء المعدات.

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