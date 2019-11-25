حريق في بناية اخرى بشارع الرشيد وسط بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن حريقا اندلع في بناية اخرى بشارع الرشيد وسط بغداد.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "حريقا اندلع في بناية اخرى بشارع الرشيد وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تكافح الحريق".
يذكر ان حريقا اندلع قبل قليل في شارع الرشيد وسط بغداد، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماده.
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