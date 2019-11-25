التقاعد تدعو المتقاعدين او ورثتهم الى تحديث بياناتهم

دعت هيئة التقاعد العامة، الاثنين، المتقاعدين او ورثتهم الى تحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على كافة المتقاعدين ( داخل العراق او خارجه ) او ورثتهم ممن يتقاضون الراتب التقاعدي إلى تحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية وذلك من خلال الرابط http://pension-app.com".

واضافت ان "ذلك جاء لغرض إكمال إجراءات تحديث السجلات التقاعدية، حيث تقوم الهيئة بحملة ادامة البيانات استعداداً لإجراءات شهادة الحياة السنوية التي تطبق بداية العام المقبل ٢٠٢٠ ولتحاشي توقف الراتب التقاعدي".