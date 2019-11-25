الدفاع المدني: اصابة ضابط و10 منتسبين بعد تعرضهم لقنابل المولوتوف بشارع الرشيد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن اصابة ضابط و10 منتسبين بعد تعرضهم لقنابل المولوتوف بشارع الرشيد.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني واثناء محاولتها اخماد الحرائق التي اندلعت في حافظ القاضي وشارع الرشيد وسط بغداد، تعرضت الى هجوم بقنابل المولوتوف ما ادى الى اصابة ضابط و10 منتسبين".

واضافت انه "تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".