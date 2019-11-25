قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التي عقدت في الـ22 من تشرين الاول الماضي، التوصية الى مجلس النواب بتعيين المدرجة اسماؤهم من تسلسل (1-طيف سامي محمد ياسين) الى (62- محمد هليل حافظ) بالمناصب المؤشرة ازاء كل منهم. وجاء ذلك استنادا الى احكام البند خامسا من المادتين (61 و80) من الدستور. كما قرر احالة الاسماء (1-معتصم اكرم حسن) الى (12-كامران علي حسن) بالمناصب المؤشرة ازاء كل منهم الى التقاعد. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالاسماء.. تعيين وكلاء وزراء ومستشارون ورؤساء جامعات واحالة مسؤولين اخرين للتقاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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