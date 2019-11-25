التربية توجه بالتحقيق في حادثة قتل احدى الطالبات بالانبار

وجهت وزيرة التربية سها خليل العلي بك، الاثنين، بالتحقيق في حادثة قتل احدى الطالبات بالانبار، فيما اعتبرت الحادث امر خطير.
وقالت العلي بك في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة بحادثة قتل الطالبة عفاف راضي عبود احدى طالبات اعدادية القائم في تربية الانبار"، مبينة أنَ "الحرم المدرسي خط لا يمكن تجاوز حرمته".
واضافت ان "تربية الانبار خاطبت الجهات الامنية وتم القاء القبض على القاتل واعترافه بقتل الطالبة المذكورة"، مؤكدة "على استمرار الوزارة المطلق في دعم المؤسسة التربوية بصورتها العامة وطلبتها على وجه الخصوص".
واعتبرت "الحادث بالأمر الخطير على مستقبل عراقنا"، لافتا الى "أهمية متابعة سير اجراءات التحقيق وعدم التهاون مع المعتدين والمقصرين وإيقاف هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع".
يذكر ان احد عناصر الحشد الشعبي اطلق النار على سيارة كيا تقل طالبات في منطقة الكرابلة بالقائم، بعد مشادة مع سائق السيارة التي تحوي على زجاج مظلل، ما ادى الى مقتل احدى الطالبات.
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