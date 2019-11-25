11 مصابا من قوات الأمن العراقي إثر استهدافهم بـ"المولوتوف"

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، الإثنين، إصابة ضابط و10 منتسبين لأفراد الأمن، بعد تعرضهم لقنابل مولوتوف (زجاجات تحتوي على مواد حارقة) بوسط العاصمة بغداد.

وقالت المديرية، في بيان، إن "فرق الدفاع المدني وأثناء محاولتها إخماد الحرائق التي اندلعت في حافظ القاضي وشارع الرشيد وسط بغداد، تعرضت لهجوم بقنابل المولوتوف، ما أدى إلى إصابة ضابط و10 منتسبين".

وأضافت أنه "تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

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ودخلت المظاهرات الاحتجاجية في بغداد و9 محافظات عراقية جنوبية، الإثنين، شهرها الثاني، وسط اضطرابات أمنية وسقوط العشرات من الضحايا.

وذكر شهود عيان أن محافظات البصرة والناصرية وكربلاء "شهدت أمس الأحد ليلة دامية جديدة بعدما استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لصد المتظاهرين الذين امتلأت بهم الشوارع".

وقُتل أكثر من 335 شخصاً وأصيب 15 ألفاً على الأقل بجروح، منذ بدء الاحتجاجات، في وقت يخشى فيه الكثير من المصابين الذهاب إلى المستشفيات خوفاً من الاعتقال.

وتُعَد موجة الاحتجاجات الجارية في العراق ضد فساد الطبقة السياسية الأكبر والأكثر دموية في البلاد منذ عقود، وتستخدم فيها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية.