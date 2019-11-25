آدم شيف: تقرير "عزل" ترامب أمام اللجنة القضائية أوائل ديسمبر

قال آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، الإثنين، إن اللجان التي تجري تحقيقا بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب سترسل تقريرها إلى اللجنة القضائية بعد فترة وجيزة من عودة الكونجرس الأسبوع المقبل.



وقال شيف في رسالة لزملائه بمجلس النواب إن "هذا أمر عاجل لا يمكنه الانتظار إذا كنا سنحمي أمن البلاد ونزاهة انتخاباتنا".

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ويحقق المجلس الذي يقوده الديمقراطيون فيما إذا كان ترامب استغل سلطاته، أم لا، للضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن، بالإضافة إلى التحقيق في نظرية لا تستند إلى أساس بأن أوكرانيا وليس روسيا هي من تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.

ورفضت إدارة ترامب تقديم مستندات طلبها الديمقراطيون للتحقيق، ومنعت شهودا منهم وزير الخارجية مايك بومبيو والقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني من الإدلاء بشهاداتهم.

وخالف شهود آخرون توجيهات البيت الأبيض وأدلوا بشهادتهم بعد استدعائهم.

والجمعة الماضي، قال متحدث باسم البيت الأبيض، إن ترامب يريد أن تمضي محاكمة المساءلة بغرض العزل قدما في مجلس الشيوخ، لأنه سيلقى معاملة عادلة هناك، وإنه يتوقع أن يكون المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن ضمن الشهود.