معارضة إيرانية: نسعى لتشكيل بعثة دولية للتحقيق في قتل المحتجين

قالت المتحدثة باسم المعارضة الإيرانية في ولاية فرجنيا الأمريكية شيرين ناريمان، الإثنين، إن المعارضة الإيرانية في أمريكا تعمل على تشكيل بعثة دولية للتحقيق في أحداث قتل وإصابة واعتقال المتظاهرين، مطالبة واشنطن بتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن.

وأكدت ناريمان في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الاحتجاجات مازالت مستمرة في 165 مدينة إيرانية، وأن الحرس الثوري الإيراني ارتكب مذابح على غرار مذبحة 1988 وتخلص من الجثامين في مقابر جماعية.

وتابعت أن المظاهرات التي تجتاح مدن إيران، هي مظاهرات سياسية وتدعو إلى انتهاء النظام، وإن كانت بدأت احتجاجا على أسعار الوقود.

وحول أعداد القتلى قالت شيرين، إن مليشيا الحرس الثوري الإيراني قتل حتى الآن 300 شخص، وأصاب 4000 آلاف آخرين، واعتقل ما يفوق 10 آلاف إيرانيا، مؤكدة أن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أكثر بكثير .

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وأكدت شيرين أن النظام الايراني يمارس أساليب قمعية باقتحام المنازل واعتقال الشباب والفتيات وإغلاق المدارس والمتاجر.

وطالبت شيرين مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بمعاقبة النظام الوحشي في إيران والمسؤول عن قتل المتظاهرين العزل.



وامتدت الاحتجاجات التي اندلعت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى مدن رئيسية عديدة في إيران بعد رفع مفاجئ لسعر البنزين، أبرز تلك المدن الأحواز، وأصفهان، ومشهد.



وتركزت أغلب شعارات المحتجين على الهجوم ضد مسؤولي نظام المرشد الإيراني علي خامنئي الذي طالبوه بالرحيل عن سدة الحكم، بينما أظهرت مقاطع مصورة إطلاق نار وقنابل غاز مسيل للدموع من جانب قوات الأمن ضد المحتجين السلميين بالشوارع.

وتضامنت حكومات بلدان غربية مع الاحتجاجات في إيران من بينها الولايات المتحدة التي اتهمت النظام الإيراني بدعم جماعات إرهابية، وزعزعة الاستقرار داخل منطقة الشرق الأوسط بدلا من مساعدة الشعب.