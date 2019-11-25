المدعي الإسرائيلي: لا يمكن إجبار نتنياهو على الاستقالة

كشف المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ميندلبليت، النقاب عن عدم وجود أسباب قانونية لإجبار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الاستقالة، إثر اتهامه بالفساد.

تصريحات المدعي العام الإسرائيلي جاءت بعد تصاعد الدعوات في أوساط المعارضة الإسرائيلية لاستقالة نتنياهو، بعد اتهامه في قضايا احتيال، وإساءة الأمانة، وتلقي الرشوة.

ويرجح أن يطالب نتنياهو بالحصانة البرلمانية من المحاكمة خلال الفترة المقبلة، حيث أبدى عزمه البقاء في منصبه.

ومن جانبه، أعلن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني أفيغدور ليبرمان أنه لن يدعم منح الحصانة البرلمانية لنتنياهو.

وقال ليبرمان، خلال جلسة لكتلته البرلمانية، يجب أن تتضح أمور نتنياهو القضائية في المحكمة، وليس في الكنيست لتفادي المساس بثقة الجمهور، مرجحاً أن تتجه إسرائيل لانتخابات ثالثة قريباً.

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وبدوره، قال نتنياهو في تصريحات صحفية: إن "الاتصالات الهادفة لتشكيل حكومة وحدة وطنية لم تتوقف".

إلا أن زعيم حزب "أزرق أبيض" المعارض بيني جانتس، قال خلال جلسة لكتلته البرلمانية: إن "الدولة قد تذهب إلى انتخابات ثالثة بسبب قضايا رشوة والاحتيال وإساءة الثقة التي اتهم فيها بنيامين نتنياهو".

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أعلن في فبراير/شباط الماضي عزمه إدانة نتنياهو، إلا أنه تريث لحين الاستماع إلى طاقم الدفاع عنه أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفقاً للائحة الاتهام، فإن نتنياهو قبل مئات آلاف الدولارات على شكل شمبانيا وسيجار فاخر من أصدقاء أثرياء في الملف المعروف إعلامياً باسم (1000).

وتوجه الاتهامات إلى نتنياهو بالاتصال مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في الصحيفة واسعة الانتشار بمقابل التضييق على صحيفة إسرائيل اليوم، وهي داعمة لنتنياهو ولكنها منافسة لـ"يديعوت" في الملف الشهير باسم (2000).

ويوجه الاتهام أيضاً لنتنياهو بتقديم تسهيلات مالية لشركة بيزك للاتصالات مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع والا الإخباري الإسرائيلي المملوك للشركة في الملف المعروف باسم (4000).