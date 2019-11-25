معارضة إيرانية: نحتاج عقوبات جديدة ضد نظام طهران

قالت سيما طباطباتي، منسقة المعارضة الإيرانية في ولاية فرجينا الأمريكية، الإثنين، إن الشعب الإيراني يحتاج إلى مجموعة عقوبات جديدة ضد المسؤولين الإيرانيين على جرائمهم المستمرة ضد الشعب والإنسانية.



وأضافت سيما، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن المعارضة الإيرانية في أمريكيا تطالب البيت الأبيض بإقرار مزيد من العقوبات على نظام طهران، مؤكدة أن النظام الحالي احتجز الشعب لمدة 40 عاماً كرهائن، بخلاف استخدام الإرهاب والجماعات المسلحة ضد دول الجوار.

وأشادت سيما بدور الشباب والشبات الإيرانيات الذين يضحون بدمائهم للفت أنظار العالم تجاه نظام طهران الرجعي والفاشي.

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وأوضحت منسقة المعارضة الإيرانية أن هناك توافقاً في منطقة الشرق الأوسط حول رفض النظام الإيراني، وأكدت أن الرفض ظهر جلياً في أصوات المتظاهرين في كل من إيران ولبنان والعراق.

وقالت سيما إن الصمت والتقاعس الدولي تجاه الجرائم التي يرتكبها نظام إيران، تشجعه على ارتكاب المزيد من تلك الجرائم.

وامتدت الاحتجاجات التي اندلعت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى مدن رئيسية عديدة في إيران، بعد رفع مفاجئ لسعر البنزين، وأبرز تلك المدن الأحواز، وأصفهان، ومشهد.

وتركزت أغلب شعارات المحتجين على الهجوم ضد مسؤولي نظام المرشد الإيراني علي خامنئي الذي طالبوه بالرحيل عن سدة الحكم، بينما أظهرت مقاطع مصورة إطلاق نار وقنابل غاز مسيل للدموع من جانب قوات الأمن ضد المحتجين السلميين بالشوارع.

وتضامنت حكومات بلدان غربية مع الاحتجاجات في إيران من بينها الولايات المتحدة التي اتهمت النظام الإيراني بدعم جماعات إرهابية، وزعزعة الاستقرار داخل منطقة الشرق الأوسط بدلاً من مساعدة الشعب.

