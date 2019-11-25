منظمات الإخوان وبلطجة حزب الله.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الإثنين 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي الشأن السياسي تقرأون: خبراء سودانيون: إغلاق منظمات الإخوان تجفيف لمنابع الإرهاب، و"درونز" الحوثيين.. حرب جديدة تهدد فرص السلام باليمن، ولبنان غداة اعتداءات حزب الله.. إغلاق طرق وتعطيل الدراسة، وجلسة عربية تدين شرعنة أمريكا للاستيطان: "تطور بالغ السلبية"، والسلطات التركية تعتقل 46 مدنياً بزعم الانتماء لـ"غولن"، ومحللون لبنانيون: 3 رسائل وراء اعتداء حزب الله على المتظاهرين، وقرقاش: السياسة الخارجية للإمارات عبّرت عن نجاحنا الداخلي، وحمدوك في إريتريا لأول مرة لتعزيز علاقات البلدين، والإمارات: شرعنة واشنطن للاستيطان الإسرائيلي يقوض جهود السلام، وواشنطن تستدعي سفيرها بجنوب السودان للتشاور، وصافرات إنذار بغلاف غزة.. والاحتلال يعلن سقوط صاروخ في أشكول، وفد الوساطة السودانية إلى جوبا لمتابعة مخرجات قمة أوغندا.

وفي الاقتصاد تطالعون: واردات الصين من النفط السعودي تقفز 76% في أكتوبر، وبلومبرج: بيتكوين تواصل الانهيار بفعل قيود دولية، و"عقار جديد" يقود أضخم صفقة في سوق الدواء العالمي، ودراسة تحدد توقيت أضعف نمو في التجارة العالمية خلال 10 سنوات، ومنحنى الغلاء يتصاعد بفعل زيادة سعر البنزين في إيران، والمركزي الصيني يحذر من مخاطر مالية مرتفعة، وأزمات الاقتصاد التركي تضاعف مصاعب سوق العمل.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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