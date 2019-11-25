ليغاتوم البريطاني: الإمارات الأولى عربيا من حيث الإزدهار والسعودية تتقدم 14 نقطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

هاجر محمد

ذكر موقع انترناشونال انفستمنت أن الإمارات العربية المتحدة هي الدولة العربية الأكثر ازدهارًا وفقًا لأحدث دليل للازدهار قام به معهد ليغاتوم، والذي ذكر كذلك أن المملكة العربية السعودية نما بها معدل الازدهار أكثر من أي دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، حيث ارتفعت 14 مرتبة في 10 سنوات.



وقام مؤشر الازدهار ، في عامه الثالث عشر ، بتقييم الى أي مدى قامت 167 دولة بتعزيز عوامل الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لسكانها في ثلاثة مجالات: المجتمعات الشاملة ، والاقتصادات المفتوحة ، والأشخاص الذين يصلون للسلطة.

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وقالت فيليبا سترود ، المدير التنفيذي لمعهد ليغاتوم "إن 90 دولة في منتصف المؤشر ، تلك التي تحتل المرتبة 40 إلى 130 والتي تحتوي على 69 في المائة من سكان العالم ، هي المكان الذي توجد فيه الفرصة الهائلة لتطوير الرخاء. دون إهمال من هم في مستوى متدني، والاستفادة من دروس القمة 40 ، نحن نركز على تحسين الازدهار في هذه المجموعة من البلدان ".

واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الـ 40 هذا العام ، وحافظت على مكانتها بين الأربيعين دولة الأولى للعام الخامس على التوالي. منذ عقد من الزمان ، كانت في النرتبة الـ 44. سجلت بشكل جيد في فئة الاقتصادات المفتوحة ، والتي تشمل بيئة الاستثمار ، وظروف المؤسسات ، والوصول إلى الأسواق والبنية التحتية ، والجودة الاقتصادية. ضمن فئة الاقتصادات المفتوحة ، تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة على مستوى العالم من حيث لوائح الأعمال الأكثر مرونة.

وأحرزت المملكة العربية السعودية نتائج جيدة في فئة الاقتصادات المفتوحة ، والتي تشمل ظروف المؤسسات والوصول إلى الأسواق والبنية التحتية والجودة الاقتصادية وبيئة الاستثمار. ومع ذلك ، فإن المملكة لا تزال تحتل المرتبة العشرة من نهاية القائمة فيما يتعلق بالحرية الشخصية ، حسبما ذكر التقرير.