شكرا لقرائتكم خبر عن خامنئي أعطى الأمر بشن الهجوم على منشآت أرامكو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كشف تحقيق لـ«رويترز» أن مؤامرة إيرانية وراء الهجوم على منشأتي النفط في أرامكو، مؤكداً أن خامنئي حضر اجتماعات بحثت شن هجمات على السعودية، وأعطى الأمر بشن الهجوم على منشآت أرامكو.

وأشار التقرير إلى أن قرار استهداف أرامكو اتخذ بعد عدة اجتماعات سرية للحرس الثوري في مجمع محصن بطهران لبحث استهداف السعودية، رداً على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وذكر التقرير أن موافقة السلطات الإيرانية على استهداف أرامكو جاءت في سبتمبر الماضي، حيث أرادت إيران شن هجوم لا يستدعي رداً أمريكياً مباشراً.