شكرا لقرائتكم خبر عن قلق دولي من تفشي «الضنك» في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأمم المتحدة)

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم (الإثنين)، عن قلقها إزاء ورود تقارير عن آلاف الإصابات بحمى الضنك في اليمن، وفق ما أعلنه روبير مارديني، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى الأمم المتحدة.

وفي تصريح أمام الصحافيين، اليوم (الإثنين) أوضح مارديني أن هناك تقارير عن إصابة أكثر من 3500 شخص بحمى الضنك، كما يُعتقد أن خمسين شخصاً في مدينة الحديدة قضوا بهذا المرض بين أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر.