شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يدعو للحفاظ على «الطابع السلمي للتظاهرات» في لبنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأمم المتحدة)

دعا مجلس الأمن الدولي اليوم (الإثنين) في بيان إلى الحفاظ على «الطابع السلمي للاحتجاجات» في لبنان بعد هجمات لانصار حزب الله وحركة أمل الشيعية الليلة الماضية.

وتابع البيان الذي وافق عليه المجلس بالاجماع خلال اجتماع عادي حول لبنان، أن الدول الأعضاء «تطلب من جميع الأطراف الفاعلة إجراء حوار وطني مكثف والحفاظ على الطابع السلمي للتظاهرات عن طريق تجنب العنف واحترام الحق في الاحتجاج من خلال التجمع بشكل سلمي».