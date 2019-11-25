القوى الفلسطينية تدعو للمشاركة في مسيرة “يوم الغضب”

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – فلسطين

وجهت الفصائل والقوى الوطنية في محافظة نابلس الجماهير الفلسطينية للمشاركة بمسيرة مركزية، غدا الثلاثاء، في “يوم الغضب” بالتنسيق مع القوى والنقابات والاتحادات والموظفين.

وحسب الدعوة، من المقرر انطلاق المسيرة من المجمع الشرقي باتجاه ميدان الشهداء “لإعلاء صوت الجماهير الرافضة للمواقف الأمريكية بحق قضيتنا”

وقالت الفصائل: “إن فعاليات المحافظة تؤكد على ضرورة انخراط كافة فئات المجتمع في فعاليات الرفض للإجراءات الإسرائيلية وحماية المواطنين من جرائم المستوطنين، وتشكيل لجان الحراسة في كافة المواقع المهددة”.

وفي رام الله، دعت الفصائل كافة أبناء الشعب الفلسطيني والمجالس البلدية والقروية في المحافظة للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية ظهر غد الثلاثاء على دوار المنارة.

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ودعت الفصائل بالخليل أبناء المحافظة للمشاركة بالمسيرة التي تنطلق غدا الثلاثاء باتجاه البلدة القديمة لإفشال المخطط الأمريكي الإسرائيلي الاستيطاني.

ونوهت إلى أن هجمات الاحتلال على البلدة القديمة تصاعدت بعد إنهاء عمل بعثة التواجد الدولي في المدينة، كي يتسنى للاحتلال تنفيذ جرائمه دون مراقب.

وفي جنوب الخليل تم الإعلان عن فعالية لزراعة أشجار الزيتون بأسماء الأسرى في حديقة مدرسة سوسيا، ضمن فعاليات الرافضة للتصريحات الأميركية حول الاستيطان.

ومن جهتها، أكدت وزارة الصحة، على استعداد الطواقم الصحية للتعامل مع أية إصابات قد تنجم عن حالة التصعيد مع الاحتلال وعصابات الاستيطان في يوم الغضب غدا، وتواجد النقابات الصحية وكوادر الوزارة في الميادين للمشاركة في مواجهة إجراءات الاحتلال.