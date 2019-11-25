الحجار: أهالي الاقليم يرفضون المزايدات التي تعمل على خط الفتنة

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ أن "الحادث المأساوي الذي اودى بحياة حسين شلهوب وسناء الجندي، أصاب كل ال​لبنان​يين وابناء ​اقليم الخروب​ تحديدا الذين يجمعون على حماية السلم الأهلي ويرفضون المزايدات التي تعمل على خط الفتنة".

وفي تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أوضح الحجار ان "الاقليم عقدة الوصل بين ​الجنوب​ وبين العاصمة ولن يكون تحت اي ظرف عقدة الفصل بين اللبنانيين. أحر التعازي لآل شلهوب وآل الجندي الكرام وكل التضامن مع اهلنا في الجنوب الذين سنبقى معهم الحصن المنيع لوحدة لبنان وسلامة العيش المشترك بين ابنائه".

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