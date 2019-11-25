لفت عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نقولا نحاس​ في حديث تلفزيوني إلى "إننا بوضع ينذر بأن النظام المالي قد "تخربط" وأصبح معقداً ولا يستطيع تلبية حاجات الناس ونعيش أوقاتاً صعبة اليوم"، مشيراً إلى أن "الحلول اليوم يجب أن تحل أزمة متراكمة منذ 30 سنة في البلد ونظامنا أدى إلى تراكم عجز ودين لكن لا يمكن القول إن كل شيء قد انهار".

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كانت هذه تفاصيل خبر نحاس: نظامنا أدى إلى تراكم عجز ودين لكن لا يمكن القول إن كل شيء قد انهار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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