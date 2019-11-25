التوحيد العربي إستنكر حادثة الجية: لضمان حرية التنقل وحرية التعبير والتظاهر

إستنكرت ‏ أمانة الإعلام في ​حزب التوحيد العربي​ "الحادث الأليم الذي حصل في الجيّة وذهب ضحيته الشهيدين حسين شلهوب وسناء الجندي الساعيين لرزقِهِما بين مناطق الوطن المشظّى، وقطّاع الطرق على كاسبي العيشِ الحلال"، محذرة من "أساليب تسكير و​قطع الطرقات​ على المواطنين"، داعية ​الأجهزة الأمنية​ الى "إتخاذ التدابير اللازمة لضمان حريّة التنقّل للمواطنين كما ضمان ​حرية التعبير​ والتظاهر".

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