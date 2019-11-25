أبو الحسن: ما حصل في حمانا أصبح وراءنا والعيش المشترك خط أحمر

أكد أمين سر "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "ما حصل في ​حمانا​ منذ يومين وأدى الى توقيف القاصرين ومن ثم إطلاق سراحهم بقرار حكيم من ​القضاء​ أصبح وراءنا، المطلوب من الجميع تجاوز ما حصل بمسؤولية ووقف السجال والإبتعاد عن التشنجات والإجتهادات التي تضر ولا تنفع، العيش المشترك خط أحمر والتضامن الآن لإنقاذ ​لبنان​ فوق كل إعتبار".

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