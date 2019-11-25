مجهولون رموا نفايات على طريق إيزال كفرحبو في الضنية

أقدم مجهولون على رمي كميات من ​النفايات​ على الطريق العام التي تربط بين بلدتي إيزال و​كفرحبو​ في ​الضنية​، ما أدى إلى قطعها أمام حركة السيارات.

ولاحقا قام مواطنون بإعادة فتح الطريق بتجميع النفايات على جانبها وإحراقها.

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