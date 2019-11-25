أبو الحسن:المطلوب قرار بالدعوة الى إستشارات تنتج حكومة تحظى بثقة الناس

لفت أمين سر "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "إذا ما استمر التوتر المتزايد قد نصل الى المحظور وندخل بالمجهول وعندها تتبدد ​الثورة​ وتلتهمنا الفوضى ويتعثّر التغيير، المطلوب قرار بالدعوة الى إستشارات تنتج ​حكومة​ تحظى بثقة الناس، تعمل وتنقذ ما تبقى، إحسبوها جيداً وإفعلوها سريعاً قبل أن نخسر كل شيء وبعدها لا ينفع الندم".

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