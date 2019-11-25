غبريل: نحن بازمة ثقة بين السلطة والمواطن ولسنا في ازمة مصرفية او نقدية

أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي نسيب غبريل "إنني أتفهم هواجس الناس لكن نحن في ازمة ثقة بدأت منذ العام 2018 بين السلطة والمواطن ولسنا في ازمة مصرفية او نقدية"، مشيراً إلى أن "السياسة النقدية في لبنان لا تُقرر من فراغ بل هناك عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية تفرض هذه السياسية"، لافتاً إلى أن "هناك زيادة 166 في المئة بالنفقات العامة والحكومات المتعاقبة التي تحدثت كثيرا عن اصلاحات ولم تنفذها هي من يتحمل المسؤولية".
وفي حديث تلفزيوني، لفت غبريل إلى أن "مصرف لبنان اضطر لاتباع سياسة نقدية متشددة وهذا ما اكد عليه صندوق النقد الدولي"، مشيراً إلى أن "هناك قيودا على سحب الدولار واستعمالة "كاش" وليس في التحاويل من مصرف لآخر أو في "الشيكات" وهي إجراءات مؤقتة واحترازية"، مفيداً بان "مصرف لبنان فرض معايير على المصارف هي اعلى بكثير من المعايير الدولية".
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