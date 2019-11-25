المرابطون: نحن ضد قطع الطرقات وضد من يحاول أخذ الوطن الى التقسيم

أكدت ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ "أننا ضد ​قطع الطرقات​ وضد من يحاول أخذ الوطن الى التقسيم وتقطيع أوصاله من قبل المجموعات الميلشياوية، مما أدى ذلك باستشهاد عائلة آل شلهوب فجر اليوم أثناء اتجاههم الى عملهم لتأمين قوت عيشهم"، مطالبةً وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ بـ"أن تمارس دورها لحماية ​الأمن​ الوطني وتعطي الأوامر الجدية الى ​قوى الامن الداخلي​ بتأمين الطرقات الرئيسية في ​لبنان​ وقطع الطريق على كل من يهدد الامن الوطني وامن وسلامة المواطنين في التنقل على طرقات وطنهم والتي هي من أولويات مسؤولياتهم".

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