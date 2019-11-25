لفت النائب ​جميل السيد​ في حديث تلفزيوني إلى أن "اليوم هناك التجمعات الوطنية المختلطة في الساحات ذات مطالب محقة، وهناك ظاهرة ​قطع الطرقات​ التي تختلف تماما عن الأولى"، مشيراً إلى أن "طابع الطرقات طائفي مذهبي وقد طلبنا من ​الجيش​ التدخل، ولكن ​الأجهزة الأمنية​ تقاعست والجيش أيضا".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: طابع الطرقات طائفي مذهبي وقد طلبنا من الجيش التدخل ولكن الأجهزة الأمنية والجيش تقاعسوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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