لفت النائب السابق الدكتور مصطفى علوش الى أن المنطق يقول إن رئيس الجمهورية ميشال عون يجب أن يدعي إلى استشارات نيابية في أسرع وقت، وتاريخياً معلوم أن شكل الحكومة يُحدد قبل تسمية رئيس الحكومة، مشيرا الى أننا "مجموعة من قبائل موجودين بتجمع معين داخل دولة ولسنا بشعب واحد".
واضاف: "الدستور ليس المشكلة بل هو بحاجة الى تطبيق مع العلم ان الدستور ليس مقدسا ولكن نعم كثير من الحلول موجودة بالطائف اذا استكملنا تطبيقه"، مشيرا الى أن المحاصصة الطائفية جعلت كل الوظائف مرتبطة بالتبعية لزعيم معين، داعيا لتغيير الطائفية في الذهنية والنفوس قبل النصوص.
وقال علوش: "لا يمكن بناء دولة بوجود دولة أخرى بداخلها ومشروع ولاية الفقيه هو مشروع أممي"، داعيا "لاعتماد النسبية مع توسيع الدوائر، لأن هذا القانون يوصلنا إلى تنوع بالخطاب والتخفيف من الخطاب المذهبي والمناطقي".
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