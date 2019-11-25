لفت النائب السابق الدكتور ​مصطفى علوش​ الى أن المنطق يقول إن ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ يجب أن يدعي إلى استشارات نيابية في أسرع وقت، وتاريخياً معلوم أن شكل ​الحكومة​ يُحدد قبل تسمية رئيس الحكومة، مشيرا الى أننا "مجموعة من قبائل موجودين بتجمع معين داخل دولة ولسنا بشعب واحد".

واضاف: "​الدستور​ ليس المشكلة بل هو بحاجة الى تطبيق مع العلم ان الدستور ليس مقدسا ولكن نعم كثير من الحلول موجودة ب​الطائف​ اذا استكملنا تطبيقه"، مشيرا الى أن ​المحاصصة​ الطائفية جعلت كل الوظائف مرتبطة بالتبعية لزعيم معين، داعيا لتغيير الطائفية في الذهنية والنفوس قبل النصوص.

وقال علوش: "لا يمكن بناء دولة بوجود دولة أخرى بداخلها ومشروع ​ولاية الفقيه​ هو مشروع أممي"، داعيا "لاعتماد النسبية مع توسيع الدوائر، لأن هذا القانون يوصلنا إلى تنوع بالخطاب والتخفيف من الخطاب المذهبي والمناطقي".