تشهد منطقة قصقص تجمعا لموالين لـ"تيار ​المستقبل​" يقابلهم مؤيدون لـ"حزب الله" وحركة "أمل"، وسط انتشار للجيش الذي شكل حاجزا بين الجانبين. وسجل ​اطلاق نار​ في المحلة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يفصل في قصقص بين مؤيدين للمستقبل و موالين لحزب الله وامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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