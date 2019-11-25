تيار "المستقبل" طلب من جميع مناصريه ومحازبيه عدم المشاركة بأية تحركات احتجاجية

طلب تيار "المستقبل" من جميع مناصري ومحازبي "​تيار المستقبل​" "عدم المشاركة في أية تحركات احتجاجية والانسحاب من أي تجمعات شعبية، والامتناع عن تنظيم المواكب الدراجة والسيارة وكل ما يمكن أن يخالف موجبات السلم الأهلي وتطبيق القانون"، مهيباً بـ"كل مناصريه ومحازبيه في العاصمة ​بيروت​ والمناطق اللبنانية، الالتزام بتوجيهات رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ بالابتعاد عن أي عراضات وتجنب الانجرار وراء أي استفزاز يراد منه إشعال الفتن، والتعاون مع ​الجيش​ و​القوى الأمنية​ لتكريس التهدئة وضبط الأمن وتنفيس كل احتقان".

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