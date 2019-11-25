النشرة: لا وجود لاصابات باشكالات الكولا وقصقص وعودة الهدوء إلى الشارع

علمت "​الخليج 365​" أن "لا صحة للمعلومات لاتي تفيد عن وقوع ​اصابات​ باشكالات ​الكولا​ وقصقص وعودة الهدوء إلى الشارع بعد انتشار الجيش اللبناني". وكانت قد انتشرت شائعات وتسجيلات صوتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد عن إصابة عناصر من تيار "المستقبل" نتيجة الاشكالات التي وقعت في مناطق عدة في بيروت.

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