مسؤول أممي: وكالة "الأونروا" تواجه أسوأ أزمة مالية منذ نشأتها

حذر القائم بأعمال ​وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين​ "​الأونروا​"، كريستيان ساندرز، من أن "المنظمة الأممية تواجه اليوم أسوأ أزمة مالية منذ نشأتها عام 1949"، مشيرت إلى أن "الوكالة تواجه الآن أسوأ أزمة مالية منذ نشأتها، ونتيجة لذلك تم التوجه نحو الدول المتبرعة لدفع المستحقات المترتبة عليها، لتتمكن من القيام بأعمالها وإبقاء خدماتها للاجئين".

ولفت إلى "إننا أمامنا مسؤولية تجاه الدول المتبرعة لتوظيف تبرعاتها، ولكن بنفس الأهمية لدينا ملايين اللاجئين الذين نحتاج للإبقاء على خدماتنا المقدمة لهم"، مشيراً إلى أنه "لدينا عجز تراكمي بقيمة 332 مليون ​دولار​، نحتاجها لنسترد عافيتنا، وإن لم نحصل عليها نحتاج الآن 167 مليون دولار لتقديم الخدمات بمستواها الأدنى".

وأشار إلى "إننا بحاجة إلى 80 مليون دولار شهريا للاستمرار في خدماتنا، والشهر القادم نحتاج 40 مليون دولار إضافية لتقديم الغذاء و​الأدوية​".