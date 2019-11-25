سامح شكري دعا إلى التصدي لمحاولة تهميش وتصفية القضية الفلسطينية

دعا وزير الخارجية المصري ​سامح شكري​ في اجتماع ​الدورة​ غير العادية لمجلس ​جامعة الدول العربية​ على المستوى الوزاري في ​القاهرة​، إلى "التصدي لمحاولة تهميش وتصفية ​القضية الفلسطينية​"، مشدداً على "موقف مصر من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 باعتبارها غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، وآخرها قرار ​مجلس الأمن​ رقم 2334 لسنة 2016"، محذرا من "مغبة استمرار التوسع الاستيطاني بما يدفع الأمور للانزلاق تجاه الكراهية و​العنف​".

ولفت إلى أن "القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية، وبما يتطلب التصدي لكافة مساعي تهميشها وتصفيتها، فضلا عن تقديم كافة أشكال الدعم للفلسطينيين بما يعزز من صمودهم، حتى نيلهم حقوقهم المسلوبة".