سامح شكري دعا إلى التصدي لمحاولة تهميش وتصفية القضية الفلسطينية

دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، إلى "التصدي لمحاولة تهميش وتصفية القضية الفلسطينية"، مشدداً على "موقف مصر من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 باعتبارها غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016"، محذرا من "مغبة استمرار التوسع الاستيطاني بما يدفع الأمور للانزلاق تجاه الكراهية والعنف".
ولفت إلى أن "القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية، وبما يتطلب التصدي لكافة مساعي تهميشها وتصفيتها، فضلا عن تقديم كافة أشكال الدعم للفلسطينيين بما يعزز من صمودهم، حتى نيلهم حقوقهم المسلوبة".
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