الكرملين: بوتين وزيلينسكي ناقشا هاتفيا تسلم الثلاث السفن العسكرية

أجرى الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​ وتطرقا في الحديث إلى الوضع حول تسلم الثلاث ​السفن​ العسكرية. وأفاد ​الكرملين​ بأن "بوتين ناقش مع زيلينسكي قضايا ​الغاز​ بما في ذلك مسألة استمرار العبور واستئناف عمليات توريد الغاز الروسي مباشرة إلى ​أوكرانيا​".

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