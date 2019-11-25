إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أعلى طريق اسيبكو بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق اسيبكو بمدينة السلام.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في مدينة السلام بوقوع حادث مروري، ما أدى إلى توقف حركة المرور.
وعلى الفور انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.
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