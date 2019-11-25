4 مصابين في انقلاب ميكروباص بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: أصيب 4 أشخاص في انقلاب ميكروياص أعلى طريق "اسيبكو" بمدينة السلام، اليوم الإثنين. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة بوقوع حادث مرورى بمدينة السلام. أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص نقلوا إلى المستشفى للعلا، وتسبب في توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش الإغاثة لتجنيب حطام الحادث.

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