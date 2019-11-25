مسئول روسي: طالبان تعرقل اجتماع مع مسئولين أفغان في بكين

قال ممثل الرئيس الروسي الخاص لأفغانستان ومدير قسم الشئون الآسيوية في وزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف اليوم الاثنين بإن حركة (طالبان) المسلحة تعيق اجتماع مع المسئولين الأفغان، من المقرر أن تستضيفه العاصمة الصينية بكينقبل نهاية العام الجاري.
وأوضح كابولوف -بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "تاس" الروسية- أنه لم يتم تنسيق موعد اجتماع الأفغان في بكين بسبب أن أعضاء حركةطالبان، المحظورة في روسيا، غير راضين عن تشكيل وفد كابول الذي طالب به الرئيس الأفغاني أشرف غني، ولذلك تم تجميد كل شيء متعلق بالاجتماع.
وكان كابولوف قال في وقت سابق لوكالة "تاس" إن الجانب الروسي يتوقع إجراء الاجتماع الأفغاني في بكين قبل نهاية العام الجاري.
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