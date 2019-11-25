قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني بالضالع

قُتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيا الحوثي، اليوم الإثنين، بنيران الجيش اليمني، غربي مديرية قعطبة، شمالي محافظة الضالع.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن

قوات الجيش استهدفت مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي، حاولت التسلل من منطقة "الخرازة"، وتبة "الحصان" شرق منطقة "بيت الشرجي"، باتجاه مواقع محررة في جبهة باب غلق، ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، باتجاه منطقتي "بيت الشرجي" و"عزاب" شمال مدينة الفاخر.