قُتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيا الحوثي، اليوم الإثنين، بنيران الجيش اليمني، غربي مديرية قعطبة، شمالي محافظة الضالع.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أنقوات الجيش استهدفت مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي، حاولت التسلل من منطقة "الخرازة"، وتبة "الحصان" شرق منطقة "بيت الشرجي"، باتجاه مواقع محررة في جبهة باب غلق، ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، باتجاه منطقتي "بيت الشرجي" و"عزاب" شمال مدينة الفاخر.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني بالضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.