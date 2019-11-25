تعاون بين النمسا وألبانيا لتأمين الحدود

اتفقت النمسا وألبانيا على تكثيف التعاون وتبادل الخبرات في تأمين الحدود ومواجهة أعباء الهجرة غير الشرعية، والعمل على الحد من تدفق اللاجئين خاصة عبر طريق غرب البلقان.

وذكر بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم الاثنين أن وفدا من الخبراء الأمنيين النمساويين زاروا ألبانيا، وتفقدوا المعابر الحدودية،

ومراكز شرطة الحدود في ألبانيا.



وقال رئيس الخبراء الأمنيين النمساويين يوهان بيزديكا- أثناء زيارة العمل إلى ألبانيا، وفقا للبيان- إن حالة اللجوء في غرب البلقان متقلبة للغاية بسبب العدد المتزايد لتدفق اللاجئين والذي يمثل تحديا

كبيرا لشرطة الحدود في غرب البلقان، مشيرا إلى أهمية تكثيف التعاون وتبادل المعلومات حول التطورات والاتجاهات الحالية مع الدول المعنية.



وأشار البيان إلى تقديم النمسا مساعدة للسلطات الألبانية في تنفيذ حملة إعلامية؛ لتشجيع العودة الطوعية للاجئين المقيمين في ألبانيا لبلادهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، لافتا إلى أنه يتم دعم هذا المشروع ماليا من قبل وزارة الداخلية النمساوية.