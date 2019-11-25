الولايات المتحدة تستدعي سفيرها في جنوب السودان للتشاور

استدعت الولايات المتحدة سفيرها في جنوب السودان إلى واشنطن للتشاور، في الوقت الذي تعيد فيه واشنطن تقييم علاقاتها مع جوبا بعد تأخرها في تنفيذ اتفاق السلام وتشكيل حكومة ائتلافية في البلاد.

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان - وكذلك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في

تغريدة عبر (تويتر) - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الاثنين - عن إحباط واشنطن إزاء فشل زعيم المعارضة رياك مشار ورئيس جنوب السودان سلفاكير في الإيفاء بالمهلة التي تم منحها لتشكيل حكومة ائتلافية.



وكان سلفاكير ومشار قد اتفقا على تأجيل خطوة تشكيل حكومة ائتلافية لمائة يوم، ليتجاوزا موعد الثاني عشر من نوفمبر الجاري وهي المهلة التي حددتها واشنطن، معللين ذلك بوجود قضايا أمنية وأخرى متعلقة بالحوكمة تحتاج أن تحل.



وكانت الولايات المتحدة قد قالت - في وقت سابق - إن التأخير يشكك في مدى ملاءمتهما لمواصلة قيادة عملية السلام في البلاد.