مباحثات بحرينية أمريكية بشأن تعزيز التعاون الثنائي

أجرى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، مباحثات مع رئيس هيئة الأركان المشتركة بالولايات المتحدة الأمريكية الفريق أول مارك ميلي، المستجدات التي تشهدها المنطقة بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد العاهل البحريني - خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء البحرينية

- عمق العلاقات التاريخية والشراكة الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والمبنية منذ عقود طويلة على الثقة والاحترام والتنسيق المشترك كحليفين منوهاً بالتطور المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي على الصعد كافة ، لاسيما في المجالات العسكرية والدفاعية.وأشاد العاهل البحريني بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها في دعم أمن واستقرار المنطقة وتعزيز السلام على المستوى العالمي، مؤكدا دعم مملكة البحرين ومساندتها لكافة هذه الجهود والمساعي والدولية.من جانبه، أعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي عن تقديره للتعاون العسكري بين البلدين واستمرار تطويره والعمل معا كحليفين.