الشرطة الأوروبية تشن هجوماً إلكترونياً على "داعش"

نفذت الشرطة هجوماً إلكترونياً على مستوى العالم ضد وسائل الدعاية التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي على الإنترنت، وفق ما أعلنت النيابة العامة البلجيكية، اليوم الاثنين.

وأكد المتحدث باسم النيابة العامة الفدرالية اريك فان دير سيبت تنفيذ العملية لكنه لم يقدم تفاصيل محددة عن المواقع والحسابات المستهدفة.

وقال "دحرناهم في الوقت الحاضر"، مضيفاً "لكننا لسنا ساذجين. هجوم إلكتروني أول عام 2018 لم يمنع عودتهم".

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ويعتزم ضباط الشرطة كشف المزيد من التفاصيل حول العملية في مؤتمر صحافي لاحق في مقر شرطة يوروبول في هولندا، بحسب المتحدث.

ونفذ عناصر الشرطة البلجيكيون سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مواقع الكترونية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.