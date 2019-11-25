كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا.. حزب يميني متطرف يقاطع إعلان العنف ضد المرأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض حزب "فوكس" اليميني المتطرف في إسبانيا، التوقيع على إعلان "لجميع الأحزاب"، الذي تدين العنف ضد المرأة اليوم الاثنين، مما أثار غضب جماعات الحقوق المدنية وإحراج حلفائها في حزب الشعب المحافظ.

ورفض "فوكس" أن يوقع على إعلان مجلس مدينة مدريد يعني أنه لأول مرة منذ صدور قانون تاريخي لعام 2004 بشأن العنف ضد المرأة، لم تتمكن السلطات المحلية في العاصمة الإسبانية من إصدار بيان مشترك لجميع الأحزاب.

كما شهدت الانتخابات الوطنية، التي جرت هذا الشهر أن يصبح "فوكس" ثالث أكبر حزب في البرلمان الإسباني، بعد أن ضاعفت عدد مقاعدها بأكثر من الضعف بمزيجها من الخطاب القومي، المناهض للمسلمين والمناهضين للمرأة.

وقال خافيير أورتيغا سميث، عضو مجلس مدينة مدريد والبرلمان الوطني، إن الإعلان، في اليوم الدولي للأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، لم يتناول سوى جانب واحد من العنف الجنساني.

وأدان رئيس بلدية مدريد، خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، هذه التصريحات من حزب المحافظين المنتمي إلى يمين الوسط، والذي تعتمد إدارته المحافظة مع سيودادانوس المؤيدة لقطاع الأعمال على أربعة أصوات لصالح "فوكس" بأغلبية في مجلس المدينة.

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كما حاول الزعيم الوطني لحزب الشعب بابلو كاسادو أيضًا، إبعاد الحزب عن حلفائه المتطرفين، وحث الأطراف الأخرى على "توحيد قواها لمحاربة المعتدين".

ومع ذلك، كان هناك رد فعل غاضب من نشطاء الحقوق المدنية مثل نادية عثماني، رئيسة جمعية تساعد النساء المهاجرات على التعامل مع العنف الجنساني.

وقال نائب رئيس الوزراء بالوكالة، كارمن كالفو، من الاشتراكيين من يسار الوسط: "لقد أصبح فوكس يمثل تحديًا مهمًا للديمقراطية وبدأت بهذا التحدي".

ووفقًا للإحصاءات الرسمية التي تم تجميعها منذ عام 2003، قُتلت 1024 امرأة في إسبانيا على أيدي شركائهن اعتبارًا من 22 أكتوبر، وحتى الآن هذا العام، قُتلت 52 امرأة.

كما تعتبر الضحية الأخيرة، امرأة في تينيريفي، يُزعم أنها قتلت على يد شريكها يوم الاثنين الماضي.

